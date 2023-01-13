Росія почала використовувати зеків на виробництвах зброї: розвідка Британії

Російський оборонний комплекс, ймовірно, вдається до використання праці ув'язнених, аби задовольнити потреби виробництва воєнного часу. В РФ існує "давня традиція тюремної праці". Втім, від 2017-го було знову запроваджено кримінальну відповідальність за примусову роботу.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

"В'язні є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки "СВО", у той час як охочих добровольців, як і раніше, не вистачає", - наголошуюь в повідомленні.

У розвідці припускають, що праця російських ув'язнених, швидше за все, буде особливо затребувана виробниками щодо низькотехнологічних товарів. Вони "майже напевно перебувають під сильним тиском" Москви, що вимагає від них збільшення виробництва.

Зазначається, що торік у листопаді найбільший виробник танків у Росії "Уралвагонзавод" поінформував місцеві ЗМП, що прийме на роботу 250 російських в'язнів.

До слова, в Росії один із найвищих показників ув'язнених у світі - понад 400 тис. Тим часом ФСВП часто звинувачується у жорстокості та корупції.

Нагадаємо, засновник російського військового угруповання "група Вагнера" Євген Пригожин їздить колоніями особисто, щоб вербувати зеків на війну проти України. Він публічно заявив про помилування російських в'язнів, які пів року відвоювали в Україні в лавах "групи Вагнера".

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