Росія почала військову окупацію частини Донбасу: з’явилось відео входження колони техніки

Колона з понад сотні танків та БТР рухалася просто центром міста близько години.

Жителі окупованого Донецька повідомляють про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Про це повідомляє Радіо Свобода та інші ЗМІ.

Як повідомляють очевидці близько 23 години колона пройшла просто центром міста, по вулиці Університетській, та рухалася протягом години.

"На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька", – каже мешканець міста.

Люди наголошують, що таких масштабів ще не бачили "за всі вісім років".

"Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала", – каже інша очевидиця з центру міста.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін доручив ввести війська на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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