Росія почала змінювати тактику обстрілів України: у ГУР МО України повідомили про дефіцит зброї та боєприпасів у РФ

За даними розвідки, Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.

Вплив економічних санкцій на Російську Федерацію стає більш відчутним. Країна намагається обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Попри зменшення обсягів виробництво ракет в Росії не припиняється", - зазначили у розвідці.

Скібіцький додав, що наразі на території України знаходять уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року.

"Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.

Ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Також ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

"Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - повідомив Скібіцький.

ГУР МО України також працює над отриманням інформації з росії, щоб своєчасно викрити плани ворога, попередити наше державне, військове керівництво, аби наша відповідь була адекватною.

Нагажаємо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія не прораховувала те, що війна буде тривати певний термін і застосовувала дуже значні обсяги боєприпасів одразу.

За його словами, ближче до осені окупанти зрозуміли, що вони не зможуть забезпечувати свою армію снарядами та зброєю довгий термін.

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