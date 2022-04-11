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Росія починає фейкову операцію щодо зброї, яку Україні передають союзники - Єрмак

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Росія починає фейкову операцію щодо зброї, яку Україні передають союзники - Єрмак

Неправдиву інформацію РФ вже спростував прем‘єр Словаччини Едуард Хегер. 

Росіяни, розуміючи, що програють війну, прагнуть завадити поставкам озброєння будь-якими методами, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він також навів приклад одного з останніх фейків: буцімто, знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем‘єр Едуард Хегер. 

За словами Єрмака, сценарії росіян віомі. 

"Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ. Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива", - додав він.

Нагадаємо, що міноборони РФ заявили, що нібито російські війська знищили системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, зокрема і ту, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона спростувала цю інформацію, назвавши її обманом.

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