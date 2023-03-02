Армія Росії не буде до останнього триматися за окуповані Донеччину, Луганщину, Таврію чи Крим.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

“Я не думаю, що вони будуть за щось битися до останнього. Поки вони можуть здавати окуповані міста, вони будуть це робити, щоб не втрачати особовий склад. А коли настане момент необхідності стояти до останнього, у них настільки загориться внутрішнє протиріччя, що внутрішня смута, яку вони мають ще з серпня, не дозволить їм триматися до останнього. Я думаю, що навіть феноменальних боїв за Крим не буде. Це просто будуть важкі бої. Але героїчного тримання ми не побачимо ніде”, - зазначив Євген Карась.

Він також додав, що окупанти будуть стояти до останнього тільки у разі, якщо російський добровольчий корпус, який зараз працює у складі ЗСУ, на запрошення розвалених республік Росії буде запрошений туди, аби допомогти охороняти газову трубу.

“Вони стоятимуть до останнього, тому що це їхні гроші. Але триматися за нашу Донеччину, Луганщину, Таврію чи Крим вони не будуть. Всюди здаватимуть і кидатимуть напризволяще. Стосовно населення Донбасу росіяни вже безліч разів показали, що ставляться до них не як до людей. Росія почне сипатися. Я думаю, що ніде вони не зможуть чинити спротив”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Особливо, коли мова йде про Брянську область та село Сушани, які не є стратегічними об’єктами.

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