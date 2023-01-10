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Росія подекуди скоротила інтенсивність артобстрілів аж на 75% – CNN

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Росія подекуди скоротила інтенсивність артобстрілів аж на 75% – CNN

Знищений "Град" на Херсонщині, фото / СтратКом ЗСУ

Зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою.

Росія різко знизила інтенсивність артилерійського вогню на фронті порівняно з максимальним рівнем часів війни, у деяких місцях аж на 75%.

Про це інформує CNN з посиланням на "американських та українських офіційних осіб".

Американські та українські чиновники поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення. Можливо, Росія обмежує використання артилерійських снарядів через низькі постачання, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед ймовірним українським наступом.

"У будь-якому випадку, вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", – йдеться у статті.

Водночас, журналісти зауважили, що Україна і надалі отримує посилену військову підтримку від своїх західних союзників.

Раніше у ЗСУ розповіли, що під Соледаром окупанти використовують системи ураження, РСЗВ, ствольну артилерію. Потім за їхньої підтримки йде просування малих груп піхоти.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, куди поділися з фронту розпіарені Росією важкі вогнеметні системи "Сонцепік".

Олег Болдирєв про українське серійне виробництво артилерійських боєприпасів калібром 152 мм

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Дата публікації
Перегляди
300
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