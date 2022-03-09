Відкривається шість гуманітарних коридорів: Верещук повідомила про маршрути і час

Відкривається шість гуманітарних коридорів: Верещук повідомила про маршрути і час

Також віцепрем'єрка звернулась до російських військових з вимогою дотриматись зобов'язань.

Опів на шосту ранку у середу, 9 березня, Україна отримала повідомлення від Російської Федерації щодо погодження раніше запропонованих маршрутів евакуації громадян, а також повідомлення Міжнародного Червоного Хреста про направлення листа на їхнє ім'я з таким погодженням.

Про це у відеозверненні повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми направили свого листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста і о 9 годині ранку відбувається розмова нашого прем'єра Дениса Шмигаля з керівником Пітером Маєром на предмет підтвердження такого погодження", - зазначила вона.

Так, за словами Верещук, військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 до 21:00 поточного дня.

Сьогодні з 9 години ранку відкриваються гуманітарні коридори на таких маршрутах:

місто Енергодар - Запоріжжя;

місто Суми в напрямку міста Полтава;

з міста Маріуполя (Донецька область) в напрямку міста Запоріжжя;

з міста Волноваха (Донецька область) в напрямку міста Покровськ;

з міста Ізюм (Харківська область) до міста Лозова (Харківська область);

із міст Ворзель, Буча,, Бородянка, Ірпінь, Гостомель (Київська область) до міста Київ через Стоянку, Білогородку.

"Ви взяли на себе офіційні публічні зобов'язання припинити вогонь з 9 ранку 9 березня 2022 року. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь - Запоріжжя, а також Волноваха - Покровськ. До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана і люди змогли покинути місця, де вони зараз укриваються від нищівного вогню "Градів", який їх вбиває. Окремо хочу зупинитись на місті Ворзелі. Там є Будинок малятка, де станом на зараз перебуває 55 діток і 26 осіб персоналу. Це окрема спецоперація, яка буде проводитись по евакуації цього дитячого будинку. Ми дуже просимо Збройні сили Російської Федерації дотриматися взятих на себе зобов'язань і припинити вогонь з 9 ранку до 21 вечора, як ми домовлялись", - звернулась Верещук до Російської Федерації.

Крім того, у середу, 9 березня, евакуація мирного населення з Сум буде продовжена. Виїхати з міста можна як власним транспортом, так і автобусами.