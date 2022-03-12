Росія погрожує знищувати конвої іноземної зброї для України та підготувала санкції проти США і Заходу

Росія погрожує знищувати конвої іноземної зброї для України та підготувала санкції проти США і Заходу

Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь.

Російська влада погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України. Вони стануть "законними цілям" для збройних сил РФ

Про це в етері одного з телеканалів заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

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"Ми попередили США, що оркестроване ними накачування озброєннями з низки країн — не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі. Ми попередили про те, які наслідки може мати бездумна передача в Україну таких видів озброєнь, як переносні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси тощо", - зазначив він.

Рябков також додав, що списки персональних санкцій проти США і Заходу готові і скоро будуть оприлюднені.

Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог зі США щодо безпеки, якщо Вашингтон до цього готовий.

Раніше генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни. Єнс Столтенберг переконаний, що президент Путін знає про це. Він зазначив, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що його держава відповість Росії на будь-які загрози від неї для НАТО, навіть якщо це призведе до третьої світової війни.

ТСН.ua

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