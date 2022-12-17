Росія поки не готова йти на реальні переговори щодо припинення війни — директор ЦРУ

Путін не хоче йти на переговори і готовий продовжувати війну на виснаження

У російського керівництва поки немає бажання починати серйозний діалог щодо припинення війни проти України.

Таку думку в етері телеканалу PBS висловив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Він зазначив, що для закінчення конфлікту потрібен серйозний підхід до переговорів, але поки такого підходу не видно зі сторони Москви.

"Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії в такому випадку. Чого ми не бачимо. За нашою оцінкою, росіяни серйозно не налаштовані на реальні переговори», — сказав Бернс.

Барнс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки не збирається закінчувати війну.

"Я маю на увазі, що прямо зараз Володимир Путін показує всі ознаки того, що він не хоче відступати, він збирається продовжувати цю війну на виснаження стільки, скільки зможе", - сказав Бернс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики ISW пояснили, навіщо Путін летить в гості до Лукашенка.

Крім того, ми раніше інформували, що Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки для Росії.

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