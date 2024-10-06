Росія понад п'ять годин атакувала Київ: які наслідки

Всі дрони збила ППО.
Вночі росіяни знову застосували проти Києва свої безпілотники. Ворожі дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
Про деталі атаки повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у столиці чули звуки вибухів під час повітряної тривоги.
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