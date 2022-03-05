Росія порушила домовленості і обстрілює міста, де мали бути гуманітарні коридори – Верещук

Обстріли з російської сторони унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Росія порушила домовленості, які були ухвалені навіть за посередництва Червоного Хреста, недотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Шановні українці. Об 11:45 РФ почала обстріл міста Волновахи з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9 години ранку 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарних коридори - Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, недотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи-Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя", - сказала Верещук.

Вона звернулася до російської сторони з проханням припинити обстріли, вернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору:

"Щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємося до РФ дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити вантажні, особливо які складаються з медикаментів, інсулін і так далі, а також продуктів харчування", - зазначила віцепрем'єрка.