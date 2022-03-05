Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Росія порушила домовленості і обстрілює міста, де мали бути гуманітарні коридори – Верещук

Росія порушила домовленості і обстрілює міста, де мали бути гуманітарні коридори – Верещук

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія порушила домовленості і обстрілює міста, де мали бути гуманітарні коридори – Верещук

Обстріли з російської сторони унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

Росія порушила домовленості, які були ухвалені навіть за посередництва Червоного Хреста, недотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Шановні українці. Об 11:45 РФ почала обстріл міста Волновахи з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9 години ранку 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарних коридори - Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, недотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи-Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя", - сказала Верещук.

Вона звернулася до російської сторони з проханням припинити обстріли, вернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору:

 "Щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємося до РФ дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити вантажні, особливо які складаються з медикаментів, інсулін і так далі, а також продуктів харчування", - зазначила віцепрем'єрка.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація