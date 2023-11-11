Росія посилила атаки балістикою: у ЗСУ пояснили, що це означає

Росія посилила обстріли балістичними ракетами. Це свідчить про розгубленість та відчай Кремля.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, протягом останніх тижнів українські військові фіксували декілька атак ворога з використанням балістичного виду озброєння, зокрема на півдні України.

Гуменюк додала, що пуски балістики - небезпечні, оскільки виявити траєкторію удару - непросто. Вона пояснила, що ракета відразу підіймається у вищі шари атмосфери й звідти вже спрямовує свій удар.

"Саме тому балістика небезпечна. Виявлення такої ракети, сигнал повітряної тривоги й вибух можуть бути фактично одночасно", - зазначила вона.

Нагадаємо, вранці 11 листопада у Києві прозвучали вибухи, тоді оголосили повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, Росія намагалася атакувати столицю балістикою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ в КИЄВІ до початку повітряної тривоги! ВСЕ, що відомо про атаку столиці від ІГНАТА на 9 ранку

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