Росія посилила авіаудари по Зміїному – Гуменюк назвала причини

Наталя Гуменюк розповіла, як ворог реагує на відновлення судноплавства з українських портів.

Росія активізувала тактичну авіацію, зокрема в напрямку острова Зміїний. Так ворог реагує на відновлення судноплавства з українських портів.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Час від часу скидають там (на острові Зміїний - ред.) керовані авіабомби. Це все продовження тиску на цивільне судноплавство, тому що запропонований Україною гуманітарний коридор, який все-таки функціонує, і чотири судна вже ним скористалися, ворог намагаєтья тероризувати, переконуючи судновласників, що це небезпечний шлях. Тому є загроза з повітря", - пояснила вона.

Гуменюк також додала, що крім того, наявність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити якраз і про збір розвідданих.

Нагадаємо, раніше Наталя Гуменюк повідомила, що Росія намагається виготовити власну версію іранських дронів-камікадзе "шахед", якими атакує українські міста.

Читайте також: