Росія посилила спроби знищити оборону України – розвідка Великої Британії

У той же час російська армія використовує застаріле озброєння, що може призвести до значних втрат.

Росія масово веде вогонь своєю артилерією та авіацією, намагаючись знищити оборону України.

Окупанти не змогли просунутися на південь Сєверодонецька, у місті все ще точаться бої. У той же час російська армія використовує застаріле озброєння, що може призвести до значних втрат.

Про це у Twitter повідомляє розвідка Великої Британії з посиланням на дані Міноборони.

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"Обидві сторони, ймовірно, мають багато жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону", – зазначили у розвідці.

У повідомленні Міноборони Британії зазначається, що від квітня, російські бомбардувальники почали застосовувати десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років. Ці 5,5-тонні ракети були призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

"Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть завдати значних побічних збитків і жертв серед цивільного населення, – зазначають у розвідці Британії. – Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає точніших сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще утримує свою тактичну авіацію від завдання ударів по більшій частині країни", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов повідомив, що президент країни-агресорки Росії Путін хоче застовпити всі свої "досягнення", отримані до цього моменту. Тобто закріпитися на тій лінії фронту, яка є сьогодні, і, найімовірніше, взяти паузу. "Він чудово розуміє, що подальший рух (в Україні – ред.) для нього буде дуже проблематичним. А ось взяти паузу для збору чергового угруповання військ і потім продовжити – це так", - припускає експерт.

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