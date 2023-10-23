Росія посилила удари по Херсону: Гуменюк розповіла про тактику окупантів

Росіяни прицільно б'ють по тих місцях у Херсоні, де є люди.
Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни використовують килимовий спосіб покриття для ударів по Херсону.
Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.
Так, Гуменюк зазначила, що ворог використовує зброю, яка не вибіркова, не точкова.
"Навіть артилерійські обстріли відбуваються суто по житлових кварталах. Розуміння є, що постраждають цивільні люди. Наприклад, з дронів вони скидають осколкові боєприпаси в місця, де ймовірно мають бути люди – видання гуманітарної допомоги, ринки, площі перед супермаркетами – це все спрямовано на терор мирного населення", - наголосила вона.
Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня росіяни масовано атакували Одеську область дронами.
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