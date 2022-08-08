Росія посилила ядерний терор на Запорізькій АЕС: експертка назвала причини

Незалежна експертка з ядерної енергетики припустила, у чому зацікавлений ворог.

Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла 24 каналу, чому Росія посилила ядерний терор на Запорізькій АЕС.

"Почалися обстріли Запорізької станції. Потрапили снаряди на майданчик, де знаходяться контейнери із відпрацьованим ядерним паливом. Вчора росіяни обстріляли з території профілакторію ЗАЕС саме місто. При цьому, російські ЗМІ стверджують, що це роблять українські військові. Це шантаж та провокація. Я очікую сьогодні на ноту постійного представництва РФ про те, що це зробили українські військові. Насправді вони так піднімають ставки, коли у них не дуже добрі справи на фронті", - зазначила експертка.

Вона додала, що окупанти зацікавлені в ЗАЕС, що працює.

"Як ви знаєте, у червні наші потрапили у "вишки Бойка". Саме звідти йшов газ на теплові електростанції до Криму. Щоб забезпечити Крим електроенергією, їм потрібна ціла працездатна ЗАЕС. Вони мають намір вимкнути станцію від об'єднаної енергосистеми України", - зазначила Кошарна.

За її словами, це реально зробити.

Також експертка назвала причину російського ядерного терору.

"Вони залякують. Хоча, звичайно, від Росії очікувати можна всього. Вони завели важку бронетехніку до машинних залів - пожежонебезпечних приміщень. Я впевнена, що бомбити реакторне відділення вони не будуть, але налякати, насамперед іноземців, - ось їхнє завдання. Мовляв, подивіться, це українські військові ставлять нас на межу ядерної катастрофи", - додала вона.

За словами експертки, станції, а саме ЗАЕС, не проектувалася щодо забезпечення захисту від крилатих ракет. Тож це небезпечно. Кошарна назвала ситуацію на ЗАЕС кризовою.

"Якщо врахувати, що вчора поранили співробітника після обстрілу майданчика сухого сховища, викрали кілька людей з ланки середнього менеджменту, зрозуміло, що такий 5-місячний стрес призведе до того, що ризик помилок операторів реакторних установок зросте", - додала експертка.

Вона також нагадала, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Лубінець нагадав, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в офіційній заяві констатував порушення п’яти з семи основоположних принципів ядерної безпеки, а саме: порушена фізична цілісність об’єкту, його постійна працездатність, стабільний персонал, який спроможний працювати, безперебійне живлення та можливість здійснення радіаційного моніторингу.

Щодо можливості МАГАТЕ легітимізувати присутність росіян на станції, експертка вважає це малоймовірним.

"Комісія МАГАТЕ не зможе надати позитивний висновок щодо роботи станції, оскільки там порушено всі норми безпеки. Місія має бути найближчим часом", - додала експертка.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку на Запорізьку АЕС та закликав надати доступ до АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

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