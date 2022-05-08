Росія посилює фільтраційні заходи в Херсоні, Голій Пристані та Геройському – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на фронті.
Так, тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях.
Зокрема, ворог посилює фільтраційні заходи підрозділами “Росгвардії” в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 8 травня.
"Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, на захопленій Херсонщині загарбники утримують у підвалах близько півтисячі людей, і є інформація, що їх катують. Окупанти мають списки активістів та учасників АТО: до них приходять додому та викрадають.
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