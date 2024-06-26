Росія посилює Харківський напрямок: військовий експерт оцінив потенціал ворога

Російські окупанти перекинули на Харківський напрямок нові підрозділи та бригаду морської піхоти, але боєздатність цих військ викликає сумніви.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу “Київ 24”

За його словами, можливості російського наступу на Харківському напрямку яскраво демонструє ситуація у Вовчанську, де на Агрегатному заводі заблоковано підрозділи самарського СОБРу — російського поліцейського підрозділу.

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“Це свідчення того, що “м’яса” у Росії багато, себто особового складу непідготовленого, невмотивованого, а от боєздатних вмотивованих підрозділів обмаль. Тому й відповідно кидають в бій поліцейські спецпідрозділи, які не мають приймати участь в бойових діяв, а тим більше вести штурм міської забудови. Це показово”, - зауважив Снєгирьов.

Експерт наголосив, що навіть передислокація 155-ї бригади морської піхоти не створює особливої загрози, оскільки ця бригада свого часу понесла важкі втрати під Вугледаром.

“Говорити про укомплектованість бригади морської піхоти і окремих підрозділів, які перекинули на Харківський напрямок, немає підстав”, - підсумував він.

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Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що наступ, який 10 травня Росія розпочала на Харківщину, з тріском провалився. Однак російські окупанти можуть знову готуватися до нового прориву, на це вказують кілька ознак. Зокрема, те, що ворог провів перегрупування у Бєлгородській області, і передислокував туди деякі підрозділи для підсилення.

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