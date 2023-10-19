Росія посилює оборону військово-морських баз у Криму тренованими дельфінами — ЗМІ

Російський ВМФ використовує бойових дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецназу.

Одним із перших кроків російської армії на початку повномасштабного вторгнення 2022 року було розміщення навчених дельфінів біля входу до Севастопольської гавані. Подібні загони тепер виявлено на російській військово-морській базі на північному заході Криму.

Про це пишуть розслідувачі Naval News.

За інформацією джерела, росіяни тренують дельфінів захищати критично важливі бази від водолазів спецназу.

Бойових дельфінів перевезли до Новоозерного Фото: супутникові знімки Airbus DS (2023) через SkyWatch.

"Нові дані свідчать про те, що російський флот відправив дельфінів на іншу базу на півночі Криму. Ймовірно, це розгортання для захисту від українських спецназівців, які становлять реальну загрозу в цьому районі", – йдеться у розслідуванні.

Коли і де саме помітили перші загони дельфінів

У серпні на Південній військово-морській базі в селищі Новоозерне з'явилися загони для дельфінів.

Ця база розташована за 90 км на північний захід від Севастополя, набагато ближче до лінії фронту.

"Загони встановили у вересні 2023 року, що відповідає періоду, коли український спецназ посилював свою активність у північному Чорному морі", – йдеться у матеріалі.

Дельфіни у морському бою

Бойових дельфінів вважають ефективним противником військових водолазів.

"Немає людини, хоч би спортивної чи добре навченої, яка змогла б їх переплисти. І їхній вбудований ехолот дає їм ще більшу перевагу", – кажуть розслідувачі.

Дельфіни, ймовірно, захищатимуть кораблі від водолазів із мінами.

"Щойно вони (дельфіни – ред.) виявлять противника, вони можуть позначити його для своїх "колег-людей" або, можливо, навіть завдати смертельного удару. Також вони можуть патрулювати узбережжя, де здійснює рейди український спецназ", – йдеться у статті.

Секретна військово-морська база в Північному Криму

За радянських часів об’єкт розпочав існування як база підводних човнів, що стала ареною облоги під час захоплення Росією Криму 2014-го.

Зараз база перебуває під контролем Росії. Взимку-навесні 2022 року деякі російські кораблі там і розмістили.

Тепер, коли український спецназ розпочав рейди Північним узбережжям Криму, це місце стало актуальним та вартим уваги знову.

В даний час база використовується ракетними корветами, десантними катерами і деякими допоміжними суднами.

Тим часом загарбники готуються оборонятися у Джанкої.Вони копають траншеї.

Також в окупованій Євпаторії вздовж берегової лінії вони всже звели недолугі фортифікаційні споруди.

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