Росія посилює охорону у Брянській області та залучає повітряно-десантні війська – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 92 дня повномасштабної війни Росії проти України.
На Сіверському напрямку окупанти продовжують проводити інженерне обладнання позиції у прикордонних районах Брянської області.
А для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону ворог залучає підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.
"Противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області", – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку російська армія не проводила протягом доби активних наступальних дій.
Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні перевалили за 29,5 тисячі осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
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