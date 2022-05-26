Росія посилює охорону у Брянській області та залучає повітряно-десантні війська – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті 92 дня повномасштабної війни Росії проти України.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують проводити інженерне обладнання позиції у прикордонних районах Брянської області.

А для посилення охорони ділянки російсько-українського кордону ворог залучає підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.

"Противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що на Слобожанському напрямку російська армія не проводила протягом доби активних наступальних дій.

Нагадаємо, втрати російських окупантів в Україні перевалили за 29,5 тисячі осіб. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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