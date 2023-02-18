Росія посилює ракетні атаки по Україні та продовжує наступ на п'яти напрямках: головне зі зведення Генштабу

Попри значні втрати, російська армія продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 18 лютого.

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"Російська федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети "Калібр". Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.", - сказано у повідомленні.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.

напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.

противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.

противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - поінформували у Генштабі.

У відомстві наголошують, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, на думку британського полковника Ґлента Ґранта, якщо на сході українська армія лише оборонятиметься й чекатиме на наступні атаки Росії, це призведе до великих втрат.

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