Росія посилює війська на території України та перекидає мобілізованих до кордонів - Міноборони

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань. Минулого тижня було 250.

Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ на території Білорусі. Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною.

В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, РФ активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.

Нагадаємо, українців попередили про можливу масовану атаку Росії. Вона може бути "мішаною". Ворог може використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.

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