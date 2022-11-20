Росія посилює свої позиції у Донецькій та Луганській областях після відступу з Херсону -  ISW

Росія планує перекинути війська з Брестської області Білорусі на Донбас

Російські окупанти планують посили свої позиції після відступу з Херсону, з метою утримання захоплених раніше українських територій.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що Росія почала посилювати свої позиції у Донецький, Луганський та Запорізькій областях за рахунок військ, які вона вивела з Херсону та мобілізованих.

Російські війська збільшили свою присутність у Луганські області, зокрема вони розташовуються у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Також Росія планує перекинути у донецьку область 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які звершили навчання у Брестській області Білорусі.

Аналітики інституту вважають, що російські війська продовжать використовувати мобілізованих для нових атак на українські позиції у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та публічно закликав його закінчити війну в Україні.

Також раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна не припинить звільняти свої території навіть взимку, тому Крим може бути звільнений вже у грудні, кажуть у Міноборони.

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