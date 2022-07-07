Росія посилює свої війська на Запорізькому напрямку: Маляр про ймовірний наступ окупантів

Російські окупанти планують продовжити свій наступ, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Щоб продовжити наступ на Донеччину загарбники посилюють свої війська на Запорізькому напрямку.

Про це 7 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Посадовиця зазначила, що загарбники можуть почати свої наступальні дії з території Запорізької області, щоб вийти на Донеччину. Також Росія може спробувати наступати на Запоріжжя або в бік Великої Новоселівки й Покровська з метою оточення українських підрозділів. Цей напрямок окупанти посилили п'ятьма батальйонними тактичними групами.

"Основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю. Найскладніша ситуація на сьогодні склалась на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на рубежі Донецької області", – сказала Маляр.

На Харківському напрямку загарбники хочуть не допустити вихід Сил оборони до адміністративного кордону з Росією, оскільки тоді вони втратять шлях постачання Бєлгород – Куп'янськ – Ізюм.

На Херсонському напрямку окупанти готуються до оборони та проведення диверсійних дій.

Наразі немає ознак того, що Росія готується до наступу з території невизнаного Придністров'я або Білорусі. Проте загроза зберігається.

Нагадаємо, Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, і продовжує заборону на польоти біля кордону з Україною.

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