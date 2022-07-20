Росія посилює заходи безпеки у Криму - ВМС ЗСУ

Російсько-окупаційна влада продовжує посилювати заходи на тимчасово окупованому українському півострові Крим.
Зазначається, що йдеться про посилення заходів щодо протипідводнодиверсійної та протиповітряної оборони (ППО) на небезпечних напрямках.
Про це повідомляють Військові-Морські Сили ЗСУ.
"Російський агресор продовжує посилювати заходи на ТОТ Крим щодо протипідводнодиверсійної та протиповітряної обороні на загрозливих напрямках. Також порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нова голова МЗС Бельгії втрапила у скандал через поїздку до окупованого Криму, який назвала "Росією". В ефірі RTBF на запитання, як вона потрапила до анексованого РФ Криму, новопризначена міністерка, не дає прямої відповіді, але зазначає, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза" та побіжно використає фразу, що їздила "у Росію".
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