Росія посилює заходи з пошуку партизан на окупованих територіях: що важливо знати

Росія посилює контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Особлива увага відводиться Криму. Там російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців.

Про це 9 вересня попередили в Центрі національного спротиву.

Відомо, що в Криму будуть проведені вибіркові обшуки в квартирах та будинках місцевих мешканців. Акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу.

Росіяни мають завдання перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп'ютери, щоб знайти інформацію, яка вкаже на співпрацю із Збройними силами України.

"Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій бути пильними та подбати про відповідність легендування, перевірити гаджети та подбати про "чистоту" в будинках", - зазначили в ЦНС.

Заходи пов’язані й з отриманими Кремлем даними закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Зокрема, навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, наразі апатичні до підтримки Москви. Це стосується й тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж восьми років окупації.

"Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ. Тому, намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям. Тому, ЦНС закликає бути особливо уважними усіх мешканців ТОТ і вкотре наголошуємо на якісній та відповідальній підготовці ваших операцій та акцій", - повідомили в ЦНС.

Нагадаємо, Кремль відправив до України нову партію чекістів. Нові групи ФСБ почали пошуки українського підпілля. Серед їхніх завдань: радіоелектронна розвідка,прослуховування розмов, слідкуванням за інтернет-трафіком, глушіння сигналів під час руху військової техніки РФ.

Знала лише теща: історія партизана з Чернігівщини, який допомагав ЗСУ нищити ворога

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