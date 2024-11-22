Росія послабить свій ядерний потенціал: чи будуть масові удари новою балістичною ракетою — Жданов

Запуски нової російської балістичної ракети, яку Путін у своєму зверненні назвав “Орешником”, не будуть масованими. Кожен запуск такої ракети послаблюватиме ядерний потенціал держави-агресорки.

На цьому наголосив військовий експерт Олег Жданов у коментарі для телеканалу “Київ24”.

Він нагадав, що ракетний комплекс, з якого було завдано удару по Дніпру, російська армія взяла з випробувань, для яких ядерну боєголовку, якими зазвичай озброюють стратегічні балістичної ракети, замінили на фугасну.

За словами експерта, хоча станом на початок 2024 року з відкритих джерел було відомо про наявність у Російській Федерації 521 стратегічної міжконтинентальної балістичної ракети, “фугасні голови” цих ракет виготовляють поштучно – для випробувань і тренування розрахунків ракетних військ стратегічного призначення.

“Кожна така ракета – це носій ядерного заряду. І мінус одна ракета – це мінус у бойовому потенціалі ядерної тріади Російської Федерації”, – пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, вранці 21 листопада армія РФ вперше вдарила новою балістичною ракетою по Дніпру. ЗМІ повідомляли, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету "Рубеж". Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували. Згодом президент РФ Володимир Путін заявив, що армія держави-агресорки випустила експериментальну гіперзвукову ракету "Орешник". У п'ятницю, 22 листопада, в ГУР Міноборони України повідомили, що удару по Дніпру було завдано з ракетного комплексу "Кедр".

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