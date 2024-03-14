"Росія потрапляє в часову пастку": експерт припустив можливість перевороту у Кремлі

На думку Максима Розумного, це довгий процес, проте будь-яка подія може його стрімко пришвидшити.

Доктор політичних наук Максим Розумний вважає, що в Росії можливий сценарій з палацовим переворотом та появою нової політичної фігури

Про це він розповів Еспресо.tv.

За словами Максима Розумного, Росія може потрапити в певну часову пастку, що в шахах називається "цугцванг" [ред. – нім. Zugzwang – "примушення до ходу", становище у шашках та шахах, у якому будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції].

"У принципі, це може статися через пів року – якийсь "палацовий" переворот, Путіна кимось заміщують і так далі. Це дає можливість з'явитись якійсь новій політичній фігурі, яка почне домовлятися з Заходом і виторговувати собі хороші умови. Але якщо Путін навіть залишається при владі, то ці нові умови стають все гіршими й гіршими. Тобто це може статися через 2-3 роки", – заявив експерт.

На його думку, дуже важливо, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

"Ми не кажемо, коли закінчиться війна, тому що зараз не видно можливості та необхідності завершити її якимось договором чи угодою з диктатором. Йдеться про закінчення саме активної фази бойових дій. І чим швидше це станеться, тим швидше росіяни почнуть запитувати, що це було та навіщо?" – пояснив Максим Розумний.

За його словами, зараз, у період загострення, громадяни РФ інстинктивно підтримують свою армію та президента. Проте, як тільки це завершиться, постане дуже багато запитань щодо втрачених на війні молодих чоловіків.

"Тобто це такий довгий процес, але він може бути пришвидшений будь-якою обставиною", – вважає експерт.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як можна ліквідувати Путіна. На його думку це важко, проте можливо, але все залежить від оточення диктатора.

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