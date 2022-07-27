"Росія повинна боятися слова "Україна": Подоляк прокоментував початок звільнення півдня від окупантів

Процес деокупації захоплених росіянами населених пунктів України та деблокування Збройними силами України вже триває і триватиме далі.

Для прискорення процесу деокупації захоплених росіянами територій Україні необхідно якомога більше зброї, вона повинно надходити постійно.



Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 24 каналу.

"Якщо зброя буде рости, все буде виглядати масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100-200 загиблих росіян, а 1000. Всі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів", - пояснив Подоляк.

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За його словами, в росіян важливо викликати емоцію, тому Україну потрібно забезпечувати зброєю, яка буде давати "ефектні результати". Тоді пропаганда РФ буде говорити про втрати в Україні й тим самим деморалізувати росіян.

"Вони повинні бути в паніці. У російського суспільства немає розуміння, що вони роблять в Україні. Але паніка - це дуже хороший крок до бунту", - пояснив він.

Подоляк переконаний, що в РФ потрібно досягти безжального і божевільного бунту, який буде знищувати все, починаючи з системи управління. Емоції для бунту - паніка, деморалізація і страх.

"Я хочу, щоб Росія боялася слова "Україна". Щоб вони впадали в тремор від одного його виду, і не могли думати ні про що інше, крім того, щоб боятися", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, ЗСУ застосували штурмову авіацію і звільнили від окупантів два населені пункти на Херсонщині.

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