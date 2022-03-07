Росія повністю відключиться від глобального Інтернету 11 березня - Market Rebellion

На росіян чекає "внутрішній" Інтернет.
Росія повністю відключиться від глобального Інтернету в п'ятницю, 11 березня.
Про це повідомляє американська фінансова компанія Market Rebellion.
"Лише веб-сайти та сервери в російській зоні будуть доступні для тих, хто перебуває в Росії", - пояснили в компанії.
Зазначається, що ще в березні 2019 року Росія провела тести, під час яких вони відключилися від решти світу, але підтримували внутрішнє Інтернет-з'єднання для своїх громадян.
Нагадаємо, що російська влада вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи. У них йдеться, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.
У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru. Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.