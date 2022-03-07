Росія повністю відключиться від глобального Інтернету 11 березня - Market Rebellion

На росіян чекає "внутрішній" Інтернет.

Росія повністю відключиться від глобального Інтернету в п'ятницю, 11 березня.

Про це повідомляє американська фінансова компанія Market Rebellion.

"Лише веб-сайти та сервери в російській зоні будуть доступні для тих, хто перебуває в Росії", - пояснили в компанії.

Зазначається, що ще в березні 2019 року Росія провела тести, під час яких вони відключилися від решти світу, але підтримували внутрішнє Інтернет-з'єднання для своїх громадян.

Market Rebellion в Twitter

Нагадаємо, що російська влада вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи. У них йдеться, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru. Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.