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Росія повністю відключиться від глобального Інтернету 11 березня - Market Rebellion

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Росія повністю відключиться від глобального Інтернету 11 березня - Market Rebellion

pixabay.com

На росіян чекає "внутрішній" Інтернет.

Росія повністю відключиться від глобального Інтернету в п'ятницю, 11 березня.

Про це повідомляє американська фінансова компанія Market Rebellion.

"Лише веб-сайти та сервери в російській зоні будуть доступні для тих, хто перебуває в Росії", - пояснили в компанії.

Зазначається, що ще в березні 2019 року Росія провела тести, під час яких вони відключилися від решти світу, але підтримували внутрішнє Інтернет-з'єднання для своїх громадян.

Market Rebellion в Twitter / ©
Market Rebellion в Twitter

Нагадаємо, що російська влада вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи. У них йдеться, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні - перемістити по можливості в доменну зону ru. Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови - також про це повідомити.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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