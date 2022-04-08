Росія повністю вивела свої війська із Сумської області - Генштаб

Основні зусилля Росія зосередила на Донбасі та півдні України.

Українська сторона повідомляє, що окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до російської федерації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 8 квітня.

Тим часом, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру.

Нагадаємо, речник Міноборони України Олександр Мотузяник зазначав, що основні зусилля росіян наразі є спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю над Маріуполем та оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка.

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