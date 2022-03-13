Росія повністю знищила 7 лікарень і вбила 6 медиків – Ляшко

Ціни на ліки не мають рости і їх вистачає.

Росія від дня нападу знищила вщент 7 лікарень, 104 пошкоджені, 34 машини екстреної допомоги обстріляні. А окрім того вбито вже 6 працівників, ще 12 - поранені і є легкі поранені.

Таку статистику оголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Він запевнив, що попри всі складнощі в українців є можливість отримати медичну допомогу, але треба зважити, що йде війна в деяких із областей можуть виникати відповідні ускладнення. Проте він запевнив, що з медикаментами проблем немає. Втім є проблеми із логістикою.

До того ж можуть виникати проблеми із медикаментами через непрацюючі аптеки, та з цим борються. Зокрема вчора була зняла надбавка на інсуліни. Тепер його від різних виробників і постачальників видаватимуть за рецептами, як електронним, так і паперовими.

Він також звернувся до людей, щоб не скуповували ліки із величезним запасом. «Питання перших днів минуло. Не накуповуйте лікарські засоби. Є сайти, де показують, які аптеки працюють, не треба набирати наперед. Бо це впливає на доступність препаратів», - каже міністр.

Він наголосив, що ціни на ліки не мають завищувати, а якщо є такі прецеденти, треба залишати звернення, адже є мораторій на підняття цін і з цим будуть боротися.

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