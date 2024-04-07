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Росія повторно атакувала Харків - у місті лунають потужні вибухи

Росія повторно атакувала Харків - у місті лунають потужні вибухи

Харків / Фото: pixabay.com

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння РФ.

Після обіду 7 квітня у Харкові пролунали вибухи. Влада повідомляє про повторну атаку російських окупантів.

Про це попередив мер Харкова Ігор Терехор та голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти знову завдають ударів по Харкову", - повідомив очільник області та закликав не полишати укриттів.

Перед цим, о 14:43, міський голова у соціальних мережах написав: "У Харкові чутно вибухи!".

Який район перебуває під атакою ворога та чи є "прильоти" - станом на 13:57 невідомо. 

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння окупаційними військами. 

Додамо, за даними Повітряних сил, на сході України оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Харківській області сирени пролунали о 13:28. 

Нагадаємо, Росія потужно атакувала Харків у ніч проти 7 квітня, а через декілька годин знову вдарила по місту, внаслідок чого є поранені.

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