Росія пожертвувала тисячами своїх солдатів, щоб захопити 0,04% території України — ЗМІ

Різні джерела повідомляють, що російські "успіхи" на фронті були обмеженими попри великі втрати.

У Лютому Росія, попри великі втрати серед своїх солдатів, змогла захопити не більше ніж 0,04% української території.

Про це повідомляє видання Business Insider, посилаючись на дані Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що у період від 31 січня до 28 лютого Росія захопила лише на 0,039% більше території в Україні, або 234 квадратних кілометри. Зазначається, що саме на цей місяць росіяни анонсували свій "великий наступ".

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Своєю чергою War Mapper повідомляв, що за цей період росіяни змогли захопити лише 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% території України.

У повідомленні зазначається, що росіяни змогли захопити незначну територію, втративши велику кількість техніки та особового складу.

В ISW заявили, що попри відмінність даних різних джерел, вони обидва вказують на те, що територіальні надбання росіян були дуже обмеженими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті Донецької області тривають важкі та запеклі бойові дії українського війська із російськими окупантами. Найактивніші бої зараз відбуваються у північному районі міста.

Крім того, раніше заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром.

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