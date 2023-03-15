Росія пожертвувала тисячами своїх солдатів, щоб захопити 0,04% території України — ЗМІ

Різні джерела повідомляють, що російські "успіхи" на фронті були обмеженими попри великі втрати.
У Лютому Росія, попри великі втрати серед своїх солдатів, змогла захопити не більше ніж 0,04% української території.
Про це повідомляє видання Business Insider, посилаючись на дані Інституту вивчення війни.
Повідомляється, що у період від 31 січня до 28 лютого Росія захопила лише на 0,039% більше території в Україні, або 234 квадратних кілометри. Зазначається, що саме на цей місяць росіяни анонсували свій "великий наступ".
Своєю чергою War Mapper повідомляв, що за цей період росіяни змогли захопити лише 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% території України.
У повідомленні зазначається, що росіяни змогли захопити незначну територію, втративши велику кількість техніки та особового складу.
В ISW заявили, що попри відмінність даних різних джерел, вони обидва вказують на те, що територіальні надбання росіян були дуже обмеженими.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті Донецької області тривають важкі та запеклі бойові дії українського війська із російськими окупантами. Найактивніші бої зараз відбуваються у північному районі міста.
Крім того, раніше заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром.
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