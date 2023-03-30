Росія прагне отримати зброю від КНДР в обмін на продовольство — США

Росія прагне отримати зброю від КНДР для продовження війни проти України, яку, ймовірно, планує обміняти на продовольство.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише Politico.

Він заявив, що Росія хоче посилити свої наступальні можливості на сході Україні і просить у КНДР передати їй необхідні для цього боєприпаси. Ймовірно, в обмін на це, Москва відправить до Північної Кореї продовольство.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни Північної Кореї, які голодують, розкритикували 9-річну Кім Джу Ае – доньку Кім Чен Ина за те, що вона "пухка, як місяць" та відрізняється від пересічних дітей, які не можуть їсти тричі на день через брак їжі.

Крім того, ми раніше інформували, що влада КНДР наказала північнокорейським торговим компаніям у Росії відібрати персонал для відправлення на окуповані території України нібито для відбудови.

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