Росія прагне закінчити війну до 2026 року: для цього є вагома причина — Буданов

У разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави - США і Китай.

Влітку 2025 року в Російській Федерації розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці. Саме тому у Кремлі хотіли б завершити війну до кінця 2025 - початку 2026 року своєю перемогою.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов із посиланням на російські дані на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві.

“За їхніми власними підрахунками, якщо вони не виходять із цієї війни умовними переможцями, вони до 2030-тих років випадають узагалі з можливості позиціонувати Росію як наддержаву”, - сказав він.

Голова військової розвідки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що в разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаться лише дві наддержави - США і Китай.

“Вони [росіяни] це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати - це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує”, - наголосив Буданов.

За його словами, проблеми, які розпочнуться в Росії влітку 2025-го року, будуть викликані фінансово-економічним та соціально-політичним факторами.

“Приблизно в період від літа 25-го року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. Із цим, до речі, пов'язано безліч процесів, які вони намагаються зараз прискорити у своїй державі, щоб максимально вийти в цей період так, як би їм хотілося”, - зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що у цей же час у Росії дедалі гостріше звучатиме питання недобору в армію. Уже тепер кількість добровольців до російської армії скорочується, що призвело до зростання одноразових виплат при підписанні контракту до 2 млн рублів.

“Вони зіштовхнуться з дилемою - або оголошувати мобілізацію, або якимось чином зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути, врешті-решт, критичним”, - зазначив очільник української воєнної розвідки.

Очільник ГУР Міноборони додав, що на соціально-психологічний стан населення також вплинули зусилля України з перенесення бойових дій на територію Росії.

“Це змінило світогляд [росіян]. До цього все російське населення жило в парадигмі, що, хай там що, ми дуже потужна країна, ми найсильніші у світі... І ось із першими вибухами, скажімо так, у Москві та на території Російської Федерації, цей міф було зруйновано”, - пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що представить свій план перемоги президенту США Джо Байдену та двом кандидатам на цю посаду – Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

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