Росія прагне знелюднити частину Херсонщини "евакуацією" – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, віддаючи наказ про примусову "евакуацію" цивільного населення з Херсона, російські сили, ймовірно, намагаються знелюднити ті частини області, які Україна поверне собі, що завдасть шкоди довгостроковій соціальній та економічній життєздатності півдня України.

Про це йдеться у звіті американських аналітиків.

Російська влада, ймовірно, також робить зусилля з евакуації принаймні тих цивільних осіб, які готові співпрацювати з російською окупаційною владою.

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Коментуючи повідомлення про те, що російське військове командування біля Херсона перекинуло офіцерський корпус на лівий берег Дніпра, але залишило мобілізованих солдатів на правому березі, ІSW вказує, що використання таких недосвідчених сил для затримки наступу може призвести до розгрому російських військ, якщо українські сили вирішать атакувати.

Нагадаємо, на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині окупаційні сили запевняли, що місту ніщо не загрожує, а наступ буде зупинено. Риторика змінилася цього тижня: генерал Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем російських військ в Україні, заявив, що щодо Херсона можливе "ухвалення непростих рішень" і закликав населення виїжджати.

За повідомленнями української сторони, у Херсоні закрилися практично всі російські "установи", а так звані керівники виїхали ще раніше.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 22 жовтня написав: "Зараз російські окупанти поширюють цинічні фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим надуманим приводом загарбники та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або до Росії. Херсонці, я вас дуже прошу – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації".

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