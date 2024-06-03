Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення - WSJ

Росія прагне зробити життя у Харкові нестерпним, щоб люди виїхали з нього. Тому націлилася на енергетичну інфраструктуру міста і обстрілює його ракетами та керованими бомбами, намагаючись підтягнути свою артилерію на відстань удару.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на The Wall Street Journal.

"Звичайно, Путін все ще хочевзяти Харків", - заявив Олег Синєгубов, очільник Харківської військової адміністрації.

Синєгубов зазначив, що Росія розгорнула лише частину військ, необхідних для штурму міста, який, за його оцінками, може потребувати до півмільйона солдатів.

"Але Росія налаштована на довгу війну. У найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він застосував проти Алеппо (Сирія) 2016 року, коли російські військово-повітряні сили, що підтримували сирійський уряд у громадянській війні, зруйнували системи електро- і водопостачання, а також розбомбили лікарні і школи", - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

Населення Алеппо скоротилося до третини від довоєнного рівня до того, як режим Асада відбив місто у опозиційних сил.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть реалізувати щодо Харкова", - підкреслив Литвиненко.

Лише за останній тиждень російські ракети і керовані бомби влучили в друкарню і будівельний гіпермаркет, в результаті чого загинуло понад 25 осіб.

Міська влада заявляє, що немає необхідності в евакуації, але радить жителям не ігнорувати попередження про повітряну тривогу і уникати громадських місць.

Нагадаємо:

Російські війська перекидають сили на північ Харківської області з інших ділянок лінії фронту, що свідчить про те, що РФ продовжить наступ на Харківщині. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни за 30 травня.

Так, у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ перекидає підрозділи додаткових полків і бригад з інших ділянок лінії фронту та з полігонів на Стрілечу і Липці та Вовчанськ на півночі Харківської області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗС РФ не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб здійснити повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Майже тисяча людей стали жертвами ударів РФ на Харківщині навесні 2024 року: від 1 березня до 31 травня 160 жителів регіону загинули внаслідок бойових дій, 788 — зазнали поранень. Найбільше загиблих та поранених було внаслідок російських ударів по Харкову, такі дані наводить "Суспільне".

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