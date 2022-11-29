Росія практично відмовилась від розгортання БТГ: у британській розвідці пояснили причини

За останні три місяці російські окупанти значною мірою припинили розгортання батальйонних тактичних груп в Україні. Сталося це через суттєві "мінуси" їхнього використання.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років, і в ній були об'єднані батальйони з повним набором допоміжних підрозділів, зокрема танкових та розвідувальних та (на відміну від звичайної західної практики) артилерію.

За даними розвідки, кілька внутрішніх недоліків концепції БТГ було виявлено у високоінтенсивних великомасштабних бойових діях війни в Україні. Відносно невелика кількість бойової піхоти БТГ часто виявлялася недостатньою.

"Децентралізоване розміщення артилерії не дозволило Росії повною мірою використати свою перевагу в кількості знарядь; і деякі командири БТГ були наділені повноваженнями гнучко використати можливості, оскільки модель БТГ була розроблена для просування", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 29 листопада Росія втратила вже приблизно 88 380 солдатів.

За даними Генштабу, за добу ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донбасі.

Сили оборони України також збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.

У Луганській області сили оборони поцілили у місце розташування одного з підрозділів російських окупантів.

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