Росія приховує арешт командувача Чорноморського флоту, який зник у день затоплення крейсера "Москва"

Росія приховує арешт командувача Чорноморського флоту, який зник у день затоплення крейсера "Москва"

Командувач Чорноморського флоту Росії Ігор Осипов не з'являється на публіці від 14 квітня – дня затоплення крейсера "Москва". Українська розвідка повідомила про його звільнення з посади та арешт, а от у самій РФ намагаються це приховати.

Так, Осипов був відсутній на параді 9 травня в Севастополі та на святкуванні Дня Чорноморського флоту Росії, 13 травня.

Причини відсутності командувача флоту пояснив "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв.

"Наш командувач Чорноморського флоту, адмірал Ігор Володимирович Осипов зараз на бойовому посту, і звичайно йому зараз не до соціальних мереж та привітань, але впевнений, що він і наші чорноморці відчувають нашу підтримку", – йдеться в повідомленні Розвожаєва.

Нагадаємо, 17 травня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що за втрату крейсера "Москва" Осипова знято з посади та заарештовано, під слідством і його перший заступник – віце-адмірал Сергій Пінчук.

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