Росія приховує загибель членів екіпажу затопленої "Москви" і погрожує їхнім рідним за спроби розказати правду

Після того, як російський крейсер "Москва" феєрично пішов на дно Чорного моря разом з частиною екіпажу, Росія все ще намагається приховати втрати.

Росія так і не визнала загибелі 27 окупантів, які перебували на борту затопленої "Москви", а родини російських моряків змушувати родини приховувати інформацію про своїх загиблих.

Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, до тепер вважаються зниклими безвісті. В тимчасово окупованому Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

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Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.

"Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні МВФ РФ та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків", - сказано в повідомленні.

Водночас через те, що родичі намагаються оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, співробітники ФСБ Росії погрожують їм. Російські силовики приходять до них додому та за місцем роботи і проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері “Москва”, продовжує зростати", - додали в розвідці.

Нагадаємо, українським прикордонникам передали трофеї із затонулого крейсера "Москва".

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