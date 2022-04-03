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Росія прикриває окремі підрозділи, які відходять від Сум, всі інші - кинуті на призволяще - Генштаб

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Росія прикриває окремі підрозділи, які відходять від Сум, всі інші - кинуті на призволяще - Генштаб

Getty Images

На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил РФ.

В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 3 квітня.

"Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію російської федерації. На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил російської федерації, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України", - розповіли у Генштабі. 

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович записав спеціальне звернення, у якому прокоментував звірське вбивство російськими окупантами людей на Київщині – у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

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