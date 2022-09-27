Росія примусово мобілізує українців, щоб поповнити окупаційну армію - Генштаб

Російські окупанти на захоплених територіях України організовують примусову мобілізацію.
Таким чином окупаційна армія намагається компенсувати втрати у живій силі.
Про це 27 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво російської федерації намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, політолог пояснив, як мобілізація в РФ зіграла проти самого ж Путіна.
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