Росія примусово мобілізує українців, щоб поповнити окупаційну армію - Генштаб

Таким чином окупаційна армія намагається компенсувати втрати у живій силі.

Про це 27 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Для поповнення втрат особового складу військово-політичне керівництво російської федерації намагається організувати примусову мобілізацію громадян України на тимчасово захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, політолог пояснив, як мобілізація в РФ зіграла проти самого ж Путіна.

Читайте також: