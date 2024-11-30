Росія примусово мобілізує українців з окупованих територій - ЦНП

Росія посилила залучення українців із тимчасово окупованих територій до війни проти України. У РФ офіційно не оголошена мобілізація, чоловіків змушують не лише укладати контракти з Міністерством оборони Росії, але й примусово мобілізують.

Про це пише Центр національного спротиву.

ЦНП повідомляє, що про такі випадки повідомляють мешканці тимчасово окупованої Херсонщини, де місцеві колаборанти під різними приводами, в основному репресивними, проводять набір до лав армії ворога.

Зазначається, що схожа ситуація спостерігається і в анексованому Криму, де кремлівські ставленики звітують про виконання мобілізаційного плану на 90%. Це зумовлено значними втратами російських військ на українській землі. Лише за останню добу Сили оборони України знищили 2030 російських військових.

Нагадаємо, генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що Росії буде важко поповнити мобілізаційний ресурс, тому Путін може розширити мобілізацію і ввести заборону на виїзд для військовозобов'язаних, щоб набрати 350 тисяч новобранців.

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