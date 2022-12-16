Росія примусово вивозить дітей з окупованих територій для "промивання мізків" - ЦНС

Російські окупанти вигадують дітям хвороби і вивозять нібито для "лікування"
Російські агресори вивезли на територію РФ 40 дітей з купованих Лисичанська та Сєвєродонецька.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що російські загарбники проводять тотальні медобстеження українських дітей, щоб потім направити на примусове "лікування" у табори.
"Напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю РФ", - йдеться у повідомленні ЦНС.
На території Росії дітям "промивають мізки" та стверджують, що саме Україна, а не РФ розпочала війну.
У Центрі національного спротиву повідомили, що для "обробки" дітей привозять відомих російських акторів та спортсменів, які пропагандують наративи російської влади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається вирішити демографічну проблему і використати депортацію українських дітей у пропагандистських цілях.
Крім того, ми раніше інформували, що під час окупації Херсона росіяни вивезли дітей з інтернатів міста на територію окупованого Криму.
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