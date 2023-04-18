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Росія дослухається лише до пропозицій, які "в її інтересах" – Пєсков про мирні переговори

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росія дослухається лише до пропозицій, які "в її інтересах" – Пєсков про мирні переговори

Фото: Getty Images

Пєсков прокоментував нещодавні заяви лідерів Франції та Бразилії про врегулювання війни РФ проти України.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглянути лише ті ідеї щодо завершення війни в Україні, які беруть до уваги "інтереси Москви".  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Пєсков прокоментував план президента Франції Еммануеля Макрона щодо підготовки разом із Китаєм переговорів між РФ і Україною та заявив, що Москва не проінформована про це.

А ініціативі Бразилії щодо врегулювання в Україні "рано давати оцінки, треба дізнатися нюанси".

"Росія готова дослухатися до будь-яких ідей щодо врегулювання в Україні, які беруть до уваги інтереси Москви", - заявив він.

Днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що Росія хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. 

Нагадаємо, президент Бразилії заявив, якщо США припинять говорити про продовження війни, то таким чином світу вдасться "переконати" російського та українського президентів, адже, за його словами, "мир в інтересах всього світу".

Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії Лулу да Сілву до України, після його слів про "мир в Україні".

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1283
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