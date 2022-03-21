Росія перекинула до Енергодара понад пів тисячі путінських омонівців та розставила по місту для придушення мітингів

Росія перекинула до Енергодара понад пів тисячі путінських омонівців та розставила по місту для придушення мітингів

Карателів з кийками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по усьому місту.

До Енергодара Запорізької області для придушення мирних акцій протесту проти окупантів РФ відправила 600 омонівців.

Про це йдеться на офіційній сторінці КП "Енергоатом".

Як повідомляється, карателів з кийками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей.

"Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах, проте Енергодар – це Україна! І ми обов'язково переможемо", - наголосили у підприємстві.

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