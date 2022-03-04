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Росія ухвалила нові репресивні закони: до 15 років за "фейки про армію"

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Росія ухвалила нові репресивні закони: до 15 років за "фейки про армію"

Associated Press

За заклики до "антивоєнних мітингів" - до 5 років позбавлення волі.

Держдума Росії ухвалила нові репресивні закони. Тепер в країні можна отримати до 15 років позбавлення волі за "фейки про російську армію".

Про це 4 березня повідомив російський засіб масової пропаганди "РИА Новости".

За поширення "фейків" про використання армії Росії - штраф від 700 тис. до 1,5 млн рублів, або виправні роботи терміном до 1 року, або примусові роботи терміном до 3 років, або позбавлення волі терміном до 3 років.

За те саме діяння, вчинене групою осіб, або зі "штучним створенням доказів звинувачення" - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Якщо ті самі дії спричинили тяжкі наслідки, тоді до 15 років.

Дії, спрямовані на "дискредитацію використання" російської армії - штраф від 100 до 300 тис. рублів, або примусові роботи до 3 років, або арешт від 4 до 6 місяців, або позбавлення волі до 3-х років.

Публічні заклики до запобігання використання армії Росії (в тому числі заклики до "антивоєнних мітингів") - до 5 років.

За заклики до введення/продовження санкцій проти Росії - штраф до 500 тис. рублів, примусові роботи до 3 років, арешт до 6 місяців, а також колонія до 3 років.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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