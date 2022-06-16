Росія прийшла вбивати: Подоляк на Херсонщині приїхав на передову та показав зруйновані села-привиди

Росія прийшла вбивати: Подоляк на Херсонщині приїхав на передову та показав зруйновані села-привиди

Російські окупанти на півдні України рівняють з землею села та міста.

"Рускій мір" означає знищення, бідність та смерть.

Про це у соціальних мережах повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який приїхав на передову.

Подоляк показав кадри з села-привида, який "звільнили" від життя російські загарбники. Радник голови ОП наголосив, що потрібно звільнити всю територію України, бо якщо війна закінчиться по-іншому, росіяни знову нападуть та вбиватимуть українців.

Херсонщина. Лічені км від позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо з півдня . pic.twitter.com/AVfnK1x5pp — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022

"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Росія повинна негайно припинити війну в Україні та згорнути свій проєкт "руского міра". За таких умов можливе реальне відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.

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