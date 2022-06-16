Росія прийшла вбивати: Подоляк на Херсонщині приїхав на передову та показав зруйновані села-привиди

Російські окупанти на півдні України рівняють з землею села та міста.
"Рускій мір" означає знищення, бідність та смерть.
Про це у соціальних мережах повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який приїхав на передову.
Подоляк показав кадри з села-привида, який "звільнили" від життя російські загарбники. Радник голови ОП наголосив, що потрібно звільнити всю територію України, бо якщо війна закінчиться по-іншому, росіяни знову нападуть та вбиватимуть українців.
Херсонщина. Лічені км від позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо з півдня . pic.twitter.com/AVfnK1x5pp— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022
"Херсонщина. Лічені км від російських позицій. Десятки зруйнованих сіл-привидів, які тимчасово покинуло життя… Наші хлопці на місцях, настрій бойовий. Навіть з обмеженими ресурсами відтискаємо ворога. Не вистачає одного – далекобійної зброї. У будь-якому разі ми викинемо Росію з півдня України", - написав Подоляк.
Нагадаємо, Росія повинна негайно припинити війну в Україні та згорнути свій проєкт "руского міра". За таких умов можливе реальне відновлення переговорного процесу між Україною та РФ.
Читайте також:
- Єфросиніну прибрали просто посеред прямого ефіру у Європі: "Українські новини дуже токсичні"
- "Вона зразкова": Кислиця про позицію Франції в Радбезі ООН
- Словаччина відправила Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для "Градів"