Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують - Генштаб

Через ситуацію на фронті російські добровольці влаштували бунти та відмовляються брати участь у бойових діях.

Про це 12 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

"Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією.

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