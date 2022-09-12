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Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують - Генштаб

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Росія призупинила відправлення нових підрозділів на війну проти України, бо ті бунтують - Генштаб

Фото: Associated Press

Росія призупинила відправку нових підрозділів на війну проти України.

Через ситуацію на фронті російські добровольці влаштували бунти та відмовляються брати участь у бойових діях. 

Про це 12 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

"Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - повідомили у Генштабі. 

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із Росією

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
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